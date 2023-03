Madonna hẹn hò bạn trai kém 35 tuổi

Chỉ ít ngày sau chia tay người mẫu trẻ Andrew Darnell, Madonna được Page Six đưa tin đang có quan hệ tình cảm với Josh Popper, huấn luyện viên quyền Anh có thể hình cường tráng, kém bà 35 tuổi.

Nguồn tin cho biết vào ngày đầu tháng 3, Popper được nhìn thấy hướng dẫn 6 con của Madonna tại phòng tập riêng ở Bredwinners (New York, Mỹ). Trên tài khoản cá nhân, “Nữ hoàng nhạc pop” cũng chia sẻ ảnh thân thiết với người tình.

Josh Popper 29 tuổi, từng chơi bóng đá và bóng bầu dục trước khi chuyển hẳn sang bộ môn đấm bốc. Anh có thời gian hoạt động trong các đội Cardinals và Colts. Bên cạnh đó, Popper từng làm nhân viên bán bảo hiểm ở New York và tích vốn để mở trung tâm quyền Anh vào năm 2019.

Thời gian qua, Popper trở nên quen mặt hơn với công chúng khi xuất hiện cùng Sam Feher trong tập 2 của chương trình Summer House.

Trước Josh Popper, Madonna có mối tình 5 tháng với người mẫu kém 41 tuổi, Andrew Darnell. Cả hai chia tay với nguyên nhân được cho là Darnell có bạn gái mới gần bằng tuổi mình.

“Ca sĩ Material Girl bị khủng hoảng niềm tin sau cuộc chia tay với Andrew, cũng như những chỉ trích gần đây về gương mặt khác lạ ở lễ trao giải Grammy”, nguồn tin cho biết.

Ngôi sao nhạc pop này có tình sử yêu toàn người đẹp, trẻ tuổi. Những tình cũ như Kevin Sampaio, Timor Steffens, Brahim Zaibat, Jesus Luz, Dennis Rodman… đều kém Madonna vài chục tuổi.