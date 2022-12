Margot Robbie “đòi” hôn Brad Pitt trên màn ảnh

Dù trong kịch bản gốc của Babylon không có cảnh hôn giữa Margot Robbie và Brad Pitt nhưng nữ diễn viên người Úc đề nghị thêm chi tiết này vào phim. Mỹ nhân 32 tuổi muốn hôn đàn anh vì không biết bao giờ họ mới lại hợp tác.

Margot Robbie và Brad Pitt lần lượt vào vai Nellie LaRoy và Jack Conrad trong phim Babylon do Damien Chazelle viết kịch bản đồng thời giữ vai trò đạo diễn. Trong cuộc trò chuyện phát trên E!News, mỹ nhân sinh năm 1990 gây thích thú khi chia sẻ về nụ hôn giữa cô với tài tử 58 tuổi. Người đẹp giải thích: “Cảnh đó không có trong kịch bản nhưng tôi nghĩ biết bao giờ mình mới có cơ hội hôn Brad Pitt chứ? Mình phải làm thôi”. Khi được hỏi về phản ứng của cô trước nụ hôn với nam tài tử yêu thích, ngôi sao 32 tuổi cười phá lên và nói: “Rất tuyệt”.

Margot Robbie cũng kể lại quá trình cô đã thuyết phục Damien Chazelle thêm cảnh hôn giữa mình và Brad Pitt vào phim: “Tôi đã nói với anh ấy “Damien à, tôi nghĩ khúc đó Nellie sẽ tiến đến và hôn Jack”. Và Damien đã phản ứng “Chà, Nellie có thể làm như thế, nhưng khoan, rõ ràng là cô muốn hôn Brad Pitt”. Và tôi đã nói: “Ồ, vậy hãy kiện tôi đi, cơ hội này có thể sẽ không bao giờ đến nữa”. Sau một hồi thì anh ấy cho rằng nụ hôn phù hợp với nhân vật”.

Robbie thừa nhận ban đầu cô gần như coi nụ hôn đó là một trò đùa nhưng Damien Chazelle tin rằng đó là hành động đúng đắn, phù hợp với tình huống trong phim và khuyến khích hai diễn viên thực hiện. Bản thân người đẹp tóc vàng rất hào hứng với điều đó.

Trước Babylon, Margot Robbie từng có cơ hội hợp tác với Brad Pitt trong phim “Once Upon A Time In Hollywood” của đạo diễn Quentin Tarantino.

Trong lần tái hợp với Babylon, Margot Robbie và Brad Pitt đưa khán giả đắm chìm trong thế giới xa hoa, cuồng nhiệt và thác loạn của Hollywood thập niên 1920 – giai đoạn làng phim ảnh đang chuyển tiếp từ phim câm sang phim có tiếng. Tác phẩm dự trù ra mắt vào cuối tháng 12 này.