Mariah Carey bị kiện đòi bồi thường ít nhất 20 triệu Mỹ kim

Theo The Guardian ngày 4/6, ca sĩ Mariah Carey và đồng nghiệp bị kiện đòi bồi thường ít nhất 20 triệu Mỹ kim.

Mariah Carey, nhạc sĩ Walter Afanasieff và công ty Sony Music Entertainment bị nhạc sĩ Andy Stone kiện hồi tuần qua, đòi bồi thường 20 triệu Mỹ kim vì chính ca khúc nổi tiếng của cô là “All I Want for Christmas Is You”.

Nhạc sĩ Andy Stone cho biết ông là người đồng sáng tác ca khúc “All I Want for Christmas Is You” năm 1989, tức 5 năm trước khi ca khúc của Mariah Carey được phát hành. Nam nhạc sĩ đệ đơn lên tòa án Mỹ với cáo buộc phía Mariah Carey gây thiệt hại, vi phạm bản quyền từ chính ca khúc do ông viết.

Các nguồn tin thông thạo cho biết Mariah Carey và cộng sự của cô đã cố tình vi phạm bản quyền ca khúc của nhạc sĩ Andy Stone bằng cách thu âm bài hát mới giống với bài hát mà nam nhạc sĩ này sáng tác. Theo Reuters, việc làm này của Mariah Carey và nhạc sĩ Walter Afanasieff là “gây hiểu lầm” vì tạo ra một bài hát mới dựa trên “sự nổi tiếng và độc đáo” trong phong cách sáng tác của Andy Stone.

Hai bài hát của Andy Stone sáng tác và Mariah Carey khác nhau về phần giai điệu cũng như lời nhạc. Hiện đại diện của nữ ca sĩ cũng như Sony Music Entertainment chưa bình luận về sự việc.

Nữ ca sĩ ra mắt ca khúc “All I Want for Christmas” Is You trong album “Merry Christmas” năm 1994 và ngay sau đó ca khúc trở thành ca khúc nổi tiếng trong sự nghiệp của cô. Bài hát liên tục đứng đầu danh sách Billboard Hot 100 từ năm 2019. Phía nhạc sĩ Andy Stone đã liên lạc với phía nữ ca sĩ Mariah Carey vào tháng 4/2021 để bàn bạc về bản quyền bài hát nhưng cuối cùng “không đi đến được thỏa thuận nào”.