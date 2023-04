Mario đại náo phòng vé toàn cầu

Phim anh em Super Mario (The Super Mario Bros. Movie) là phim hoạt hình khởi động mùa phim hè 2023. Tác phẩm được phóng tác dựa trên trò chơi điện tử đình đám của hãng Nintendo. Ngay khi ra mắt, phim nhận được sự chú ý của khán giả, đặc biệt là lứa tuổi thiếu nhi.

Theo quan sát của Box Office Mojo, chỉ trong 3 ngày tính từ 5/4, phim nhà Illumination đã gặt hái 113 triệu USD từ phòng vé nội địa. Tác phẩm được công chiếu rộng rãi trên toàn cầu từ ngày 7/4. Tuy nhiên, số liệu phòng vé hiện chưa được cập nhật.

Kết thúc tuần này, Variety ước tính Phim anh em Super Mario sẽ bỏ túi 195 triệu USD ở Bắc Mỹ. Tại thị trường quốc tế, phim dự kiến thu về 173 triệu USD, nâng tổng doanh thu mở màn lên tới 368 triệu USD. Thành tích này vượt xa so với kỳ vọng ban đầu. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Frozen II (2019), với doanh thu 358 triệu USD.

Do bộ đôi Aaron Horvath và Michael Jelenic đạo diễn, phần kịch bản khá mỏng, khiến phim không được lòng giới phê bình. Tuy nhiên, phần hình ảnh, lồng tiếng và các yếu tố giải trí giúp phim ghi điểm. Ngoài ra, dự án còn gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day,… Trên trang Rotten Tomatoes, Phim anh em Super Mario nhận được số điểm 96% từ khán giả, dù các chuyên gia đánh giá không cao.