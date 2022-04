Mark Wahlberg rao bán biệt thự với giá 90 triệu Mỹ kim

Tài tử Mark Wahlberg vừa quyết định rao bán căn biệt thự nằm ở khu sang trọng Beverly Hills, tiểu bang California, Mỹ, với giá 90 triệu Mỹ kim.

Căn biệt thự có 12 phòng ngủ, 20 phòng tắm và còn có cả thư viện, phòng chiếu phim, phòng tập, hồ bơi, sân golf nhỏ… Đích thân nam tài tử đã tham gia vào từng công đoạn xây dựng nên căn biệt thự này, sau khi anh mua khoảnh đất dùng để xây biệt thự hồi năm 2009 với giá 8 triệu Mỹ kim.

Như vậy, chỉ sau hơn một thập kỷ mua đất, xây nhà, Mark Wahlberg (50 tuổi) đã quyết định rao bán căn nhà mơ ước của mình. Căn biệt thự nằm trong một khu sang trọng quy tụ toàn những ngôi sao nổi tiếng của nền công nghiệp giải trí Mỹ, có thể kể tới những cái tên như Denzel Washington, Sylvester Stallone, Justin Bieber, Eddie Murphy, Samuel L. Jackson…

Trước những giao dịch bất động sản đang trở nên sôi động trong giới nghệ sĩ Hollywood, chuyên gia bất động sản Natalie Way, người đã có kinh nghiệm hoạt động nhiều năm ở Hollywood nhận định rằng đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi thói quen mua bán bất động sản trong giới ngôi sao.

Theo đó, cô Natalie Way cho biết trước đây, các ngôi sao thường có xu hướng mua những ngôi nhà to đẹp, nằm ở vị trí đắc địa, thường đó là những biệt thự nằm trong thành phố lớn, ở khu trung tâm, rất thuận tiện cho việc đi lại. Nhưng kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, tư duy mua bán bất động sản của giới sao Hollywood đã thay đổi.

Natalie Way cho hay: “Sau khi dành nhiều thời gian ở nhà, nhiều ngôi sao cảm thấy họ muốn thay đổi môi trường sống. Những ngôi nhà rộng lớn, sang trọng và tiện nghi hóa ra không hẳn khiến họ cảm thấy hài lòng. Nhiều ngôi sao bỗng muốn thoát ra khỏi môi trường sống đông đúc, ồn ào, huyên náo vốn thường thấy trong thành phố lớn và những khu trung tâm. Các ngôi sao chỉ có dịp nhận ra sự thoải mái của một nhịp sống chậm rãi và tĩnh lặng khi dịch bệnh xảy ra, bởi chỉ khi ấy, họ mới có thể ngừng lại hết mọi kế hoạch công việc”.

Năm 2018, tài tử Mark Wahlberg đã khiến khán giả kinh ngạc khi anh chia sẻ lịch sinh hoạt thường ngày ‘lập dị’ đến khó tin, với hai lượt luyện tập thể hình đều đặn mỗi ngày, đặc biệt, anh bắt đầu ngày mới lúc… 2:30 sáng.

Bên cạnh hai lượt luyện tập thể hình mỗi ngày, Mark cũng lên lịch dành thời gian cho gia đình rất cụ thể. Anh đã chính thức kết hôn với người mẫu Rhea Durham từ năm 2009 và hiện tại họ đã có 4 người con ở độ tuổi thanh thiếu niên.