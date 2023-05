Máy bay không người lái, đưa ma túy cung cấp cho các tù nhân trong các nhà tù Canada

Ottawa: Theo bản tin của đài CBC phổ biến hôm thứ hai ngày 1 tháng 5 thì các cơ quan an ninh đã tịch thu được nhiều máy bay không người lái, chở ma túy đến các nhà tù Canada.

Các viên chức an ninh còn tịch thu ma túy và nhiều vật dụng bất hợp pháp khác như súng đạn, trong những chiếc máy bay không người lái này.

Theo cuộc điều tra của các giới chức an ninh,thì băng đảng tội ác đã dùng những máy bay không người lái, thả xuống nóc các nhà tù những vật dụng bất hợp pháp cho các thành viên của các băng đảng này, đang bị giam giữ. Những vật dụng này như là steroids, điện thoại cầm tay và ngay cả dao và rìu và thuốc lá.

Trong mùa thu năm ngoái 2022, một máy bay không người lái thả ma túy fentanyl xuống một nhà tù ở tỉnh bang British Columbia.

Những tù nhân sử dụng số ma túy hết sức mạnh này khiến cho 1 tù nhân chết và 9 tù nhân khác được chở đến bệnh viện cứu cấp.

Theo giới chức an ninh thì nhiều máy bay không người lái, đã bay ngang các cửa sổ của phòng tù, để đưa đồ cho các tù nhân này, tương tự như là người ta đi mua thức ăn qua cửa sổ ở các tiệm bán đồ ăn nhanh.

Hệ thống nhà tù Canada (CSC) đã bỏ ra 6 triệu dollars trong năm ngoái 2022, để thiết lập những hệ thống radar nhằm phát hiện những máy bay không người lái này tại 6 nhà tù ở Canada.

Theo những tin tức loan báo thì trong năm 2022, trị giá của số lượng thuốc lá và crystal meth được băng đảng dùng các máy bay không người lái, thả xuống các nhà tù Canada lên đến $180,000.

Các băng đảng đã thả ma túy, thuốc lắc và thuốc lá xuống các nhà tù, để cho các thành viên của các băng đảng này, bán cho những kẻ nghiện hút đang phải nằm tù.

Theo cơ quan an ninh nhà tù Canada CSC, thì trong vòng từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2022, đã có 700 vụ dùng máy bay không người lái, thả những vật dụng cấm đoán xuống các nhà tù ở Canada.

Theo các giới chức an ninh của nhà tù Donnacona ở tỉnh bang Quebec, thì trung bình 1 ngày có từ 2 đến 3 chiếc máy bay không người lái, đến thả vật dụng xuống cho các tù nhân trong nhà tù này.