Máy bay không người lái tấn công điện Cẩm Linh: mưu toan ám sát Putin??

Mạc Tư Khoa: Theo những tin tức vừa loan báo thì trong sáng sớm hôm thứ tư ngày 3 tháng 5,hai máy bay không người lái đã tấn công vào mái nhà của điện Cẩm Linh, nơi làm việc của Vladimir Putin.

Cuộc tấn công này không gây thiệt hại gì cho tòa nhà này cũng như Putin không có mặt trong tòa nhà vào thời điểm đó, vì lực lượng an ninh đã phát hiện và tiêu diệt hai chiếc máy bay này.

Tuy nhiên theo những videos mà người ta thâu được, thì có thấy những đám khói đen bốc ra trên mái nhà của tòa điện Cẩm Linh này.

Phát ngôn viên của điện Cẩm Linh, ông Dmitry Peskov đã nói là vụ tấn công bằng máy bay không người lái này là do chính quyền Ukraine với sự phụ giúp của Hoa Kỳ chủ động.

Nhưng trong ngày thứ năm, giới chức thẩm quyền của Ukraine và Hoa Kỳ đã phủ nhận những lời tố cáo này.

Theo các giới chức thẩm quyền của Ukraine thì vụ máy bay không người lái tấn công điện Cẩm Linh này có thể là một vụ giàn cảnh, để Putin có lý do, mở thêm những cuộc tấn công mạnh mẽ hơn vào xứ Ukraine?

Vào tối hôm thứ tư, quân Nga đã phóng hàng loạt những hỏa tiễn hành trình, cruise missiles vào xứ Ukraine kể cả thủ đô Kyiv, khiến cho nhiều người chết và bị thương.

Tuyên bố tại thành phố Helsinki, Hòa Lan trong hôm thứ năm, tổng thống Zelensky của xứ Ukraine nói là xứ Ukraine không tấn công Putin và cũng không tấn công vào Mạc Tư Khoa.

Theo những nguồn tin báo chí trong nước Nga, thì cuộc tấn công này có thể do những tổ chức chống đối Putin trong nội địa, ra tay?