Michelle Rodriguez từ chối tái xuất trong Avatar 2

Theo Variety, dàn diễn viên từng góp mặt trong phim Avatar (2009) đều trở lại ngoại trừ Michelle Rodriguez. Minh tinh sinh năm 1978 này không muốn tiếp tục đóng nhân vật được hồi sinh từ cõi chết. Bởi điều này đã xảy ra ba lần trong sự nghiệp của cô.

“Đạo diễn James Cameron gặp tôi và nói rằng dàn diễn viên trong phần đầu sẽ trở lại. Ông ấy muốn biết tôi nghĩ sao về việc này. Tuy nhiên, tôi đã trả lời đó là điều không thể. Nhân vật của tôi đã chết như một người tử vì đạo”, Rodriguez nói.

Cô tiếp tục: “Tôi đã đóng những vai diễn tương tự trong Resident Evil, Machete và loạt phim Fast & Furious. Tôi không thể làm điều đó tới lần thứ 4. Không cần thiết phải hồi sinh một nhân vật đã chết”.

Trong Avatar, Michelle Rodriguez thủ vai Trudy Chacón – nữ phi công làm việc cho quân đội tại hành tinh Pandora. Qua khoảng thời gian làm việc cùng nhóm của Jake Sully (Sam Worthington), cô dần có thiện cảm với người Na’vi. Theo đó, Chacón đã hy sinh trong trận chiến cuối cùng khi đối đầu đại tá Miles Quaritch (Stephen Lang).

Hiện, Avatar vẫn nắm giữ danh hiệu phim ăn khách nhất mọi thời đại với 2,9 tỷ USD doanh thu toàn cầu. Bom tấn Avatar: The Way of Water ra mắt sau 13 năm tiếp tục gây tiếng vang khi thu về 2,3 tỷ USD cùng 1 tượng vàng Oscar cho hạng mục Kỹ xảo xuất sắc. Theo Box Office Mojo, tác phẩm có doanh thu cao thứ 3 mọi thời đại sau Avatar và Avengers: Endgame (2019).