Miến điện hành quyết tù nhân lần đầu trong nhiều thập niên

Báo chí nhà nước Myanmar hôm 25/7 đưa tin chính quyền đã hành quyết 4 tù nhân, đánh dấu nước này sử dụng hình phạt tử hình lần đầu tiên trong nhiều thập niên, theo AFP.

Bốn tù nhân nói đã bị hành quyết vì dẫn đầu “các hành động khủng bố tàn bạo và vô nhân đạo”, theo tờ Global New Light of Myanmar. Những vụ hành quyết này được thực hiện “theo thủ tục của nhà tù”, nhưng Global New Light of Myanmar không cho biết tù nhân bị xử tử khi nào hoặc bằng cách nào.

Trong số 4 tù nhân nói trên có ông Phyo Zeya Thaw, cựu nghị sĩ thuộc đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi, đã bị kết án tử hình vào tháng 1 vì các tội theo luật chống khủng bố. Ngoài ra, nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng Kyaw Min Yu đã nhận mức án tương tự từ tòa án quân sự.

Chính quyền quân sự Myanmar đã kết án tử hình hàng chục nhà hoạt động chống cuộc chính biến ngày 1/2/2021 và đã bị các cường quốc chỉ trích nặng nề khi tuyên bố ý định thực hiện các vụ hành quyết.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã lên án quyết định của chính quyền quân sự Myanmar.

Trong khi đó, bà Suu Kyi đã bị giam giữ kể từ cuộc chính biến và đối mặt với hàng loạt cáo buộc tại một tòa án quân sự mà bà có thể đối mặt với bản án tù hơn 150 năm.