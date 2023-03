Mỗi lần khủng hoảng ngân hàng, chính phủ Mỹ tìm đến Warren Buffett

Ông trùm tài chính Warren Buffett duy trì liên lạc với các giới chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Biden những ngày gần đây, khi cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực diễn ra.

Theo Bloomberg, chủ tịch hãng đầu tư Berkshire Hathaway đã có nhiều cuộc trò chuyện với nhóm của ông Biden.

Các cuộc gọi này tập trung vào cách ông Buffett có thể đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng khu vực của Mỹ.

Ngoài ra, vị tỉ phú cũng đưa ra lời khuyên và tư vấn cho các giới chức về tình trạng hỗn loạn hiện tại.

Từ lâu, tỉ phú Buffett vẫn luôn can thiệp hỗ trợ các ngân hàng gặp khủng hoảng Mỹ. Tận dụng vị thế cùng sức mạnh tài chính của mình, ông giúp các ngân hàng khó khăn lấy lại niềm tin của khách hàng.

Năm 2011, Ngân hàng Bank of America đã được Buffett rót vốn sau khi cổ phiếu lao dốc trong bối cảnh thua lỗ, bởi các khoản thế chấp dưới chuẩn.

Warren Buffett cũng tung ra một khoản cứu trợ trị giá 5 tỉ USD cho Ngân hàng Goldman Sachs vào năm 2008, giúp ngân hàng này đứng vững sau sự sụp đổ của Lehman Brothers.

Vào tuần trước, Chính phủ Mỹ đã công bố một loạt biện pháp đặc biệt để xoa dịu người gửi tiền.

Ngoài ra, Washington hứa hẹn sẽ thanh toán đầy đủ các khoản tiền gửi không được bảo hiểm tại hai ngân hàng bị sụp Silicon Valley (SVB) và Signature.

Theo Bloomberg, bất kỳ khoản đầu tư hoặc can thiệp nào từ tỉ phú Buffett hoặc các nhân vật khác đều sẽ có chung mục đích: tìm cách ngăn chặn cuộc khủng hoảng mà không cần cứu trợ trực tiếp từ chính phủ.