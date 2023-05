Một bác sĩ ở tỉnh bang Ontario, bị buộc 4 tội giết người

Hawkesbury, Ontario: theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 12 tháng 5, một bác sĩ ở tỉnh bang Ontario sẽ ra tòa trong những ngày sắp tới, về việc giết 4 bệnh nhân.

Bác sĩ Brian Nadler đã bị buộc tội giết bệnh nhân Albert Poidinger, 89 tuổi tại bệnh viện Hawkesbury vào tháng 3 năm 2021.

Sau những cuộc điều tra, các cơ quan an ninh còn buộc bị can thêm 3 tội giết người khác, mà nạn nhân là các bệnh nhân Claire Briere, 80 tuổi, Lorraine Lalande 79 tuổi và Judith Lungulescu, 93 tuổi.

Tất cả bốn bệnh nhân này đều được chữa trị trước đó bởi bác sĩ Brian Nadler.

Nguyên nhân nào khiến người bác sĩ này giết bệnh nhân, và giết bằng cách nào, thì chưa được các cơ quan điều tra công bố.

Tuy nhiên theo luật sư đứng ra bào chữa cho bác sĩ Nadler thì cả 4 bệnh nhân này đều chết vì covid?

Bác sĩ Badler nguyên quám ở tỉnh bang Saskachewan, năm nay 36 tuổi, là một bác sĩ chuyên khoa nội thương tốt nghiệp tại trường đại học McGill vào năm 2010.

Theo bản tường trình của hiệp hội y sĩ tỉnh bang Saskatchewan thì khi còn làm việc ở tỉnh bang này, bác sĩ Nadler đã bị buộc tội dùng lời lẽ thô lỗ,đối với 1 nữ bác sĩ đồng nghiệp vào năm 2014.

Ngoài ra người bác sĩ này cũng bị tội là thay đổi hồ sơ bệnh lý của bệnh nhân mà không ghi ngày tháng.

Nghi can sẽ phải ra tòa trong những ngày sắp tới.