Một bác sĩ ưu tú rơi từ tầng 12 Bệnh viện Quân y 103

Theo thông tin Bộ Quốc Phòng Việt Nam đưa ra vào ngày 24/6 cho truyền thông trong nước, người đàn ông mặc áo trắng nằm bất động trên vũng máu trong clip gây xôn xao dư luận từ ngày 22/6 là đại tá, thầy thuốc ưu tú, Phó Giáo sư-TS Kiều Chí Thành. Ông là Chủ nhiệm Khoa Kiểm soát Nhiễm Khuẩn thuộc Viện Quân Y 103.

Người bác sĩ này được nói rơi từ tầng thứ 12 tòa nhà trong khuôn viên Bệnh Viên Quân Y 103 xảy ra lúc khoảng bảy giờ tối ngày 22/6.

Đây là vụ mới nhất một giới chức cấp cao của Việt Nam rơi lầu tử vong.

Vào ngày 17/10/2019, truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Lê Hải An tử vong sau khi ngã từ tầng 8 của tòa nhà ở địa chỉ số 35 đường Đại Cồ Việt (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau đó, thông cáo báo chí phát đi từ Bộ Giáo dục & Đào tạo xác nhận Thứ trưởng Lê Hải An từ trần do tai nạn vào lúc 7 giờ 10 sáng 17/10/2019.

Ngày 5/4/2020 xảy ra vụ Tiến sĩ-Luật sư Bùi Quang Tín, thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Giảng viên Đại học Ngân Hàng TP. HCM, rơi từ tầng thứ 14 Chung cư New Sài Gòn tử vong. Bà Nguyễn Thanh Bích, vợ ông Tín, khai trong bản tường trình rằng không tin chồng bà tự tử vì ông Tín có tinh thần rất tốt, vui vẻ. Bà đưa ra một số nghi vấn về cái chết của chồng và đề nghị công an điều tra làm rõ uẩn khúc. Đến tháng 8/2020, Công an TP. HCM kết luận ông Bùi Quang Tín tự rơi từ tầng 14 Chung cư New Saigon và vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.