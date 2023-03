Một bệnh viện thành phố Toronto đứng hàng thứ 5 trong số các bệnh viện tốt nhất trên thế giới

New York: Trong hôm thứ ba ngày 7 tháng 3, tạp chí Newsweek phối hợp với công ty truyền thông Statista công bố bản xếp hạng các bệnh viện trên thế giới cho năm 2023.

Theo bảng xếp hạng thì một bệnh viện trong thành phố Toronto đứng hàng thứ năm trong danh sách các bệnh viện hàng đầu thế giới.

Bệnh viện The Toronto General Hospital (TGH) nằm trong trung tâm thành phố Toronto là bệnh viện dùng để giảng dạy cho các sinh viên y khoa của trường đại học Toronto.

Bệnh viện Toronto này cũng là trung tâm ghép nội tạng lớn nhất Bắc Mỹ.

Theo bản tường trình của báo Newsweek thì bệnh viện Toronto là bệnh viện hàng đầu về việc săn sóc sức khỏe cho bệnh nhân, khảo cứu và những đổi mới y khoa.

Tạp chí Newsweek đã xếp hạng 2,300 bệnh viện ở 28 quốc gia trên thế giới.

Bệnh viện Toronto General đã được xếp hạng trên ở nhiều bệnh viện danh tiếng trên thế giới như là bệnh viện Ronald Reagan UCLA Medical Center, bệnh viện Cedars Sinai Medical Center.

Một số các bệnh viện khác ở thành phố Toronto cũng được xếp trong số 250 bệnh viện hàng đầu là bệnh vện Sunnybrook đứng hàng thứ 22, bệnh viện Mount Sinai đứng hàng thứ 26, bệnh viện North York đứng hàng thứ 55 và bệnh viện St Michael’s đứng hàng thứ 173.

Sau đây là danh sách 10 bệnh viện hàng đầu thế giới trong năm 2023 , theo báo Newsweek:

Trong số 10 bệnh viện hàng đầu này có 5 bệnh viện Hoa Kỳ, một bệnh viện Canada, một bệnh viện Pháp, một bệnh viện Thụy Điển, một bệnh viện Tân Gia Ba và một bệnh viện Đức.

1. Mayo Clinic – Rochester – U.S.

2. Cleveland Clinic – U.S.

3. Massachusetts General Hospital – U.S.

4. The Johns Hopkins Hospital – U.S.

5. Toronto General – University Health Network – Canada

6. Karolinska Universitetssjukhuset – Sweden

7. Charité – Universitätsmedizin Berlin – Germany

8. AP-HP – Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière – France

9. Singapore General Hospital – Singapore

10. UCLA Health – Ronald Reagan Medical Center – U.S.

Cũng theo báo Newsweek thì 10 bệnh viện hàng đầu của Canada theo thứ tự:

1. Toronto General Hospital – Toronto

2. Sunnybrook Health Sciences Centre – Toronto

3. Mount Sinai Hospital – Toronto

4. North York General Hospital – Toronto

5. Centre hospitalier de l’Université de Montréal – Montreal

6. Montreal General Hospital – McGill University Health Centre – Montreal

7. Jewish General Hospital – Montreal

8. VCH – Vancouver General Hospital – Vancouver

9. Unity Health Toronto – St. Michael’s Hospital – Toronto

10. The Ottawa Hospital – Ottawa