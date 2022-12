Một cảnh sát tỉnh bang Ontario tử thương trong khi thi hành công vụ

Haldimand County: Trong buổi chiều hôm thứ ba ngày 27 tháng 12, lực lượng cảnh sát tỉnh bang Ontario, vẫn tiếp tục lùng kiếm hai nghi can gồm một thanh niên và một thiếu nữ, sau khi một cảnh sát của lực lượng cảnh sát tỉnh bang Ontario, OPP, bị bắn trọng thương và sau đó đã chết ở bệnh viện.

Theo bản tin thì vào lúc 2 giờ chiều ngày 27 tháng 12, sở cảnh sát tỉnh bang được báo cáo là có một chiếc xe hơi bị ăn cắp tại khu vực gần đường Indian Line và đường Concession Road 14, gần thị trấn Hagerville.

Khi cảnh sát đến nơi thì súng nổ khiến một cảnh sát bị thương, trong khi hai nghi can sau đó chạy thoát.

Trong buổi tối hôm thứ ba ngày 27 tháng 12, bà Shelley Bentley, thị trưởng thị trấn Hagerville đã bày tỏ lòng phân ưu về cái chết của một nhân viên cảnh sát trong khi thi hành công vụ.

Cảnh sát đang mở cuộc truy tầm hai nghi can, một thanh niên 25 tuổi tên là Randall McKenzie, là một thổ dân cao 6 ft 2 và nặng 154 lbs.

Người thứ nhì là một thiếu nữ, nhưng tên tuổi của người này không được công bố.

Sở cảnh sát OPP cũng khuyến cáo cư dân trong vùng nên ở trong nhà, khóa cửa, vì hai nghi can này có vũ khí.

Thị trấn Hagerville có khoảng 3 ngàn dân, nằm cách thành phố Hamilton khoảng 50 cây số về hướng tây nam.

