Một cặp thiếu nữ sinh đôi người Việt, gặp lại nhau sau 13 năm xa cách

Chicago: Câu chuyện về cặp thiếu nữ sinh đôi, không gặp nhau cho đến khi hai người này 13 tuổi, đã là nguồn cảm hứng cho một nhà văn Mỹ Erika Hayasaki, viết một cuốn sách về cặp song sinh này có nhan đề ” Somewhere Sisters: A Story of Adoption, Identity, and the Meaning of Family.”

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1998, khi một phụ nữ ở Việt Nam, sinh đôi, nhưng không có khả năng nuôi con, đã cho một đứa con vào trại mồ côi và đứa con còn lại thì giao cho người chị ( em) của bà này nuôi nấng ở miền quê Việt Nam.

Đứa trẻ được đưa vào trại mồ côi, may mắn được một gia đình người Mỹ trắng ở thành phố Chicago, qua Việt Nam nhận làm con nuôi, và người thiếu nữ này có tên theo gia đình người chạ mẹ nuôi là Isabella Solimene, và người thiếu nữ ở lại Việt Nam tên là Hà Nguyễn.

Khi em Isabelle lên 4 tuổi, thì bố mẹ nuôi của em đã về Việt Nam tìm lại nguồn gốc và tìm người em song sinh, nhưng mãi cho đến khi hai em này 13 tuổi mới có dịp gặp nhau trở lại.

Hai em song sinh đã có một cuộc sống hoàn toàn khác biệt nhau: em Elizabella sống trong gia đình có 5 anh chị em và được nuôi dưỡng như một trẻ em người Mỹ, trong khi em Hà Nguyễn sống tại vùng thôn quê không có điện nước..

Năm 2011 khi em Isabella về Việt Nam cùng với bà mẹ nuôi thì mới gặp lại được người chị em song sinh Hà Nguyễn.

Theo lời kể của em Isabella thì em rất tội nghiệp cho người chị em song sinh đã phải sống trong cảnh nghèo mà nhà chỉ có một cái giường trên nền xi măng và cái mùng tránh muỗi.

Bà mẹ nuôi của em Isabella đã bỏ tiền cho em Hà Nguyễn được học một trường tư ở Việt Nam.

Đến năm 2016 thì em Hà Nguyễn đã qua Chicago học hai năm cuối của học trình trung học.

Sau đó cả hai học cùng với nhau 4 năm đại học và đã không rời nhau nữa.

Câu chuyện thực về hai chị em song sinh cho thấy sự quan trọng của gia đình trong việc mưu tìm hạnh phúc.