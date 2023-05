Một cặp tình nhân sắp lấy nhau, đang ở nhà mướn, bị chủ nhà bắn chết

Stoney Creek, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 27 tháng 5, thì một thảm cảnh đã xảy ra ở một căn nhà cho mướnm, trong thị trấn Stoney Creek, tỉnh bang Ontario.

Thị trấn Stoney Creek nằm gần thành phố Hamilton.

Theo những tin tức loan báo thì có một cặp tình nhân đã hứa hôn mà người phụ nữ 27 tuổi và người đàn ông 28 tuổi, đã bị chủ nhà vì một xích mích nào đó, cầm súng đuổi theo bắn chết.

Theo những nhân chứng thì họ thấy hai nạn nhân chạy ra khỏi nhà, nhưng đã bị chủ nhà rượt theo bắn chết.

Hai người này đã hứa hôn và sắp làm đám cưới, đã thuê tầng hầm của một căn nhà mà chủ nhân là một người đàn ông 57 tuổi.

Cho đến nay cảnh sát chưa tiết lộ danh tánh của hai nạn nhân cũng như người chủ nhà.

Căn nhà ở số 322 Jones Rd, gần đường Barton Street.

Theo thám tử Steve Bereziuk thì hai nạn nhân là những người vô tội, không có liên quan đến băng đảng, hút sách và không có tiền án.

Người phụ nữ làm việc cho hội đồng giáo dục các trường Công Giáo ở quận Brant, trong khi người đàn ông là một thợ điện làm việc ở thành phố Hamilton.

Theo sở cảnh sát thành phố Hamilton thì người chủ nhà sau khi bắn chết hai người mướn nhà, đã lui vào trong nhà tử thủ với nhiều vũ khí gồm cả súng ngắn và súng trường.

Sau nhiều tiếng đồng hồ thương thảo với kẻ giết người không thành công, và vào lúc 10 giờ tối hôm thứ bảy, những tay thiện xạ của sở cảnh sát thành phố, đã tìm cách bắn chết nghi can trong ngôi nhà.

Nguyên nhân của vụ giết người, đang trong vòng điều tra của cảnh sát.

Bà Sandra Chaisson, một người cư ngụ trong khu vực hơn 40 năm qua cho biết là nghi can đã mua lại căn nhà này từ ông bà của hắn ta.

Cũng theo bà Chaisson thì nghi can là một người sống yên lặng và bà ta đã không nhìn thấy nghi can này nhiều tháng qua.