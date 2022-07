Một cầu thủ băng cầu thiếu niên gốc Việt, được đội cầu Toronto Maple Leafs nhận vào trại tập luyện.

Toronto: Thường thường trước khi bắt đầu một mùa tranh tài, các đội băng cầu của hiệp hội NHL đều có mở một trại tập luyện.

Trong trại tập luyện này, ngoài những cầu thủ chính thức, các đội cầu còn mời thêm một số cầu thủ mầm non mà các giới chức trong đội nghĩ là có khả năng.

Những cầu thủ được mời vào tập luyện là những cầu thủ có triển vọng được nhận vào trong tương lai.

Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 11 tháng 7, trong trại tập luyện của đội băng cầu Toronto Maple Leafs sắp diễn ra, có một cầu thủ thiếu niên gốc Việt:đó là em Marcus Nguyễn 17 tuổi, hiện là cầu thủ của đội Portland Winterhawks trong hiệp hội băng cầu thiếu niên AHL.

Cầu thủ Marcus Nguyễn đã được xếp hàng 148 trong danh sách các cầu thủ mầm non có thể được các đội cầu trong hiệp hội NHL tuyển chọn trong tương lai.

Cầu thủ Marcus Nguyễn là một trong những cầu thủ trẻ tuổi nhất trong danh sách các cầu thủ mầm non.

Cầu thủ Marcus Nguyễn sinh quán ở thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta.

Các cầu thủ băng cầu chơi cho các hiệp hội băng cầu ở Bắc Mỹ theo thứ tự từ hiệp hội cho những thiếu niên WHL, lên đến hiệp hội AHL và hiệp hội hàng đầu là hiệp hội NHL với các đội cầu như Toronto Maple Leafs, Edmonton Oilers, Calgary Flames..