Một chuyên viên đấm bóp trị liệu bị buộc tội xâm phạm tình dục

Toronto:Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ bảy ngày 19 tháng 3, cảnh sát vùng York trong thành phố Toronto đã bắt giữ một nghi can về tội xâm phạm tình dục.

Nghi can tên Yu Liu năm nay 51 tuổi, bị buộc hai tội danh xâm phạm tình dục tại một cơ sở đấm bóp tại vùng Thornhill.

Nghi can là một chuyên viên đấm bóp trị liệu ở cơ sở Promenade Circle, đã bị tố cáo xâm phạm tình dục hai khách hàng vào ngày 5 tháng 3 và 10 tháng 3.

Nghi can Liu đã bị bắt giữ và sẽ phải ra hầu tòa trong những ngày sắp tới.