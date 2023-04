Một chuyên viên khai thuế gốc Việt bị buộc tội khai thuế gian và số tiền gian lận lên đến 3.8 triệu Mỹ Kim

Santa Ana, California: theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 10 tháng 4, một chuyên viên khai thuế lợi tức gốc Việt, đã bị tòa án tiểu bang California xác nhận tội trạng gian lận thuế, mà số tiền khai gian, làm mất số tiền công quỹ lên đến 3.8 triệu Mỹ kim.

Nghi can Anton Nguyễn năm nay 54 tuổi ở thành phố Fountain Valley đã bị buộc gian lận mà nạn nhân là chính quyền Mỹ.

Nghi can Anton Nguyễn có văn phòng khai thuế có tên là Century Tax & Travel ở thành phố Westminster và trong thời gian từ năm 2012 cho đến 2019, đã gian lận tiền khai thuế và với sự giúp sức của ông John Trần, một nhân viên xã hội làm việc cho cơ quan xã hội quận Cam.

Cũng theo bản cáo trạng thì nghi can Trần đã lấy cắp những dữ kiện cá nhân của những di dân mới đến Mỹ trong thời gian từ tháng 7 năm 1994 cho đến tháng 10 năm 2018.

Nghi can Trần đưa những dữ kiện cá nhân như số an sinh xã hội, tên tuổi của những di dân mới đến , và nghi can Anton Nguyễn đã dùng các dữ kiện này khai thuế , lấy tiền bỏ túi, mà những nạn nhân không biết.

Thẩm phán James Selna của tòa án khu vực tiểu bang California sẽ tuyên án nghi can Anton Nguyễn trong phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 7 sắp tới.

Nghi can Anton Nguyễn có thể nhận bản án tù tối đa là 5 năm.