Một công ty mua bán tiền điện tử ở Canada khai xin chống bị xiết nợ

New York: Trong hôm thứ tư ngày 6 tháng 7, công ty mua bán tiền điện tử Voyager Digital đã khai xin chống bị xiết nợ ( chapter 11 ) và là một tổn thất mới nhất của thị trường tiền điện tử trên thế giới.

Công ty Voyager Digital mà trụ sở chính ở thành phố Toronto, Canada, đã xin chống bị xiết nợ ở thành phố New York. Công ty Voyager Digital khai là tài sãn của công ty này có từ 1 tỷ Mỹ kim lên đến 10 tỷ Mỹ kim và số nợ cũng ở những con số tương tự như số tài sản.

Công ty Voyager cho biết là công ty này giữ số tiền điện tử trị giá khoảng 1.3 tỷ Mỹ kim cộng thêm 350 triệu Mỹ kim tiền mặt là những số tiền đầu tư của khách hàng.

Công ty Voyager đã thiệt hại khoảng 650 triệu Mỹ kim khi quỹ đầu tư vào tiền ảo, Three Arrows Capital phải đóng cửa.

Giá cổ phiếu của công ty Voyager đã sút giảm 98 phần trăm kể từ đầu năm 2022 cho tới nay.