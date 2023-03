Một công ty vận tải ở Brampton bị điều tra vì giữ lương của cả chục người

Một công ty vận tải ở Brampton đang bị chính phủ liên bang điều tra sau khi một nhóm tài xế cũ của công ty này kiện rằng họ đang giữ lại ít nhất $115,000 tiền lương.

Hôm thứ Sáu tuần qua, Labour Program của liên bang cho biết đang điều tra Sondh Freight Systems Inc. có trụ sở tại Brampton sau khi nhận được khiếu nại về số giờ tiêu chuẩn, tiền lương, kỳ nghỉ và ngày lễ.

“[Sondh] đã nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ được trả tiền trong nhiều tháng, nhưng chúng tôi không bao giờ làm như vậy,” 17 nhân viên cũ của Sondh đã viết trong một đơn kiện tập thể vào cuối năm ngoái. Executive Director at and Toronto Paralegal Dionne Dussie.

Các nhân viên cũ, đều là những người nhập cư đến Canada, đang được Giám đốc Điều hành Peel Navi Aujla của Labour Community Services of Peel và trợ lý pháp lý của Toronto Paralegal, Dionne Dussie, hỗ trợ. Kể từ tháng 11 năm 2022, 21 khiếu nại về tiêu chuẩn lao động liên bang đòi hơn $115,000 tiền lương chưa thanh toán đã được hai người này thay mặt cho người lao động gửi tới chính phủ liên bang.