Một cụ bà 83 tuổi vừa trúng lô độc đắc 31 triệu dollars

New Waterford, Nova Scotia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 10 tháng 3.một cụ bà 83 tuổi ở tỉnh bang Nova Scotia là người vừa trúng lô độc đắc 31 triệu dollars của loại vé Lotto Max.

Cụ bà Marie McCarthy ở thành phố New Waterford đã ra thành phố Sydney lãnh tiền trúng số.

Đây là vé số trúng lớn nhất từ xưa đến nay ở tỉnh bang Nova Scotia và của toàn vùng Đại Tây Dương.

Các chuyên gia tài chánh đã đưa ra những khuyến cáo cho cụ bà McCarthy về cách đối xử với dư luận và những người xung quanh trong những ngày sắp tới, vì họ biết là có nhiều người tìm cách xin tiền cũng như tìm cách lường gạt cụ bà này, khi biết là cụ bà trúng số.

Theo ông Stephen Maltby, của công ty đầu tư CIBC Wood Gundy thì cụ bà nên cắt đứt hệ thống điện thoại, không liên lạc với ai nữa, ngoại trừ những người thân, bỏ số tiền này vào GIC với thời gian từ 90 ngày cho đến 120 ngày, để có thời gian suy nghĩ cách thức đầu tư.

Cụ bà McCarthy nói là gia đình của cụ rất đông người và cụ đã trả nợ nhà cho một số người thân thuộc.

Nhiều chuyên viên tài chánh khác cũng khuyến cáo là cụ nên tìm ngay những chuyên gia đầu tư, kế toán có trình độ, để quản trị số tài sản to lớn này.

Nhiều chuyên gia tài chánh cũng nói là không nên bỏ tiền vào trương mục ngân hàng 1 năm trước khi tiêu xài, như trường hợp của nhiều người trúng số khác, vì cụ bà này đã 83 tuổi: không còn nhiều thời gian cho việc hưởng vui trên số tiền mà cụ bà vừa trúng.