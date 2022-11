Một cư dân thành phố Calgary may mắn trúng số 70 triệu dollars

Calgary: Người may mắn trúng lô độc đắc 70 triệu dollars ở miền tây Canada, trong cuộc xổ vào ngày 21 tháng 10 trước đây đã ra lãnh tiền.

Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 23 tháng 11, ông Michel Dyck ở thành phố Calgary đã ra trụ sở của cơ quan xổ số WCLC để lãnh số tiền 70 triệu dollars.

Ngườ may mắn Michel Dyck cho biết là ông ta không mua vé số thường xuyên, nhưng khi mua xăng, mua hàng mà người bán hàng hỏi là ông có muốn mua vé số không, thì ông ta mua.

Ông Dyck mua vé số trúng ở một cây xăng Centex ở khu vực Bearspaw trong thành phố Calgary. Vé số trúng có các số 1,9,25,35,41.43 và 50.

Ba tuần sau đó, ông Dyck mang vé số đến dò ở một tiệm tạp hóa và mới biết là trúng số với số tiền kinh khủng.

Người may mắn cho biết là ông và gia đình sẽ cẩn thận trong việc chi tiêu số tiền lớn này và ông cũng chưa biết là sẽ phải làm gì với số tiền 70 triệu này?

Hiện nay ông ký thác tổng số tiền vào một trương mục ngân hàng và cần thời gian để suy tính việc đầu tư.