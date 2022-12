Một dấu hiệu lâm nguy của nền kinh tế khi số xe bị thu hồi vì không trả nợ xe, gia tăng

Hoa Thịnh Đốn: Theo bản tin của đài NBC phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 16 tháng 12, thì số xe bị tịch biên vì chủ xe không có tiển trả nợ xe hàng tháng ở Hoa Kỳ gia tăng.

Một trong những hậu quả của tình trạng lạm phát, đưa đến những gia tăng về mức lãi suất nợ nhà, nợ xe và khiến nhiều người không có khả năng trả nợ và bị hãng xe lấy lại chiếc xe.

Theo công ty tài chánh Fitch thì số người mua xe mà không có tiền trả nợ hàng tháng đã gia tăng cao trở lại như thời trước khi có đại dịch.

Các chuyên gia tài chánh cũng tiên đoán là tình trạng chủ xe không có tiền trả nợ hàng tháng, bị hãng xe xiết xe sẽ còn gia tăng trong năm 2023 khi mức lạm phát vẫn ở mức cao, mức lãi suất nợ xe không giảm, trong khi số người thất nghiệp gia tăng.

Theo các thống kê thì tiền nợ xe trung bình mà một người Canadian phải trả hàng tháng đã gia tăng 26 phần trăm từ năm 2019 cho đến nay: $718 một tháng.

Trong khi đó tiền trả nợ xe hàng tháng của những loại xe đắt tiền có thể lên đến trên 1 ngàn dollars một tháng.

Ngoài tiền nợ xe, còn nhiều thứ tiền khác mà người mua xe phải trả thêm hàng tháng như tiền bảo hiểm, tiền xăng nhớt và tiền bảo trì.

Những người mua xe, có xe bị xiết nợ, là những người mà 2 năm trước, họ chỉ có khả năng trả tiền nợ xe từ $500 cho đến $600 một tháng.

Trong khi đó các công ty chuyên nghề đi xiết xe thiếu nợ, đã cho biết là họ không kiếm đủ nhân viên nặc nô chuyên đi xiết xe, như là ông Jeremy Cross, chủ công ty the International Recovery System ở tiểu bang Pennsylvania.

Ông Cross cũng tiên đoán là số thương vụ xiết xe của ông sẽ còn gia tăng trong năm tới 2023 và 2024.

Bản tường trình của văn phòng bảo vệ người tiêu thụ, the Consumer Financial Protection Bureau ở Hoa Thịnh Đốn tiên đoán là có những dấu hiệu cho thấy nền kỹ nghệ mua bán xe hơi ở Hoa Kỳ đang trên đà đi xuống, và nhiều người mua xe không đủ điều kiện, đã phải mượn tiền ở các công ty tư nhân, với mức lãi suất đã lên quá cao trong thời gian 2 năm trước.