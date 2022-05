Một đức hồng y bị chính quyền Hồng Kông bắt giữ

Hồng Kông: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 11 tháng 5, chính quyền Hồng Kông đã bắt giữ một hồng y của giáo hội Công Giáo, một nữ ca sĩ có quốc tịch Canada và một số người khác về tội danh là ” làm nguy hiểm cho nền an ninh của Trung quốc”.

Theo bản tin của tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Anh và có văn phòng ở Hồng Kông thì hồng y Joseph Zen, nữ ca sĩ kiêm tài tử gốc Canada tên là Denise Ho, nữ luật sư Margaret Ng và học giả Hui Po keung, đã bị sở cảnh sát an ninh quốc gia Hồng Kông bắt giữ.

Những người vừa bị bắt và gồm cả hồng y Zen là những người đứng ra tổ chức quyên tiền để cung ứng những dịch vụ luật pháp cho những cư dân Hồng Kông đã bị cơ quan an ninh Hồng Kông bắt giữ trong những cuộc biểu tình đòi dân chủ diễn ra ở Hồng Kông vào năm 2019.

Hồng y Zen đã về hưu và là một trong những người lớn tiếng chỉ trích chính sách của chính quyền Trung quốc áp đảo lên những cư dân ở Hồng Kông.

Rất nhiều những nhà hoạt động chính trị ở Hồng Kông đã chạy tỵ nạn qua các nước khác trong những ngày qua, khiến cho nhiều người đặt câu hỏi là liệu Hồng Kông có tiếp tục là trung tâm tài chánh ở Á Châu.

Mới đây trong cuộc bầu cử người lãnh đạo Hồng Kông, thì chỉ có một ứng viên duy nhất ra tranh cử: đó là ông John Lee và là người ủng hộ chính quyền Bắc Kinh.

Các quốc gia như Canada, Anh.. đã lên tiếng phản đối chuyện bầu cử độc diễn ở Hồng Kông và coi cuộc bầu cử này là một sự áp đảo lên cư dân Hồng Kông và không theo đúng như lời hứa của Tập Cận Bình trước đây là ” một quốc gia, 2 chính thể”.