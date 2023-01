Một em bé gốc Á Châu bị nước lụt cuốn đi mất tích, trong trận bão lụt đang diễn ra ở California.

San Miguel, California: Trong trận bão lụt đang diễn ra ở tiểu bang California và tính đến ngày thứ tư 11 tháng 1, có ít nhất 20 người chết vì trận bão lụt này và trong đó trường hợp tang thương xảy ra cho một em bé trai 5 tuổi, gốc Á Châu.

Đây là một trận lụt gây chết người nhiều nhất ở tiểu bang California từ trước đến nay.

Theo những tin tức loan báo thì chiếc xe SUV do bà mẹ lái, chở em Kyle Doan đến trường học trong sáng hôm thứ hai ngày 9 tháng giêng ở thành phố San Miguel, tiểu bang California, đã bị nước lụt cuốn trôi.

Trong lúc nguy hiểm đó, bà mẹ đã tìm cách nắm lấy tay đứa con trai, nhưng dòng nước quá mạnh đã lôi em Kyle ra khỏi tay bà mẹ.

Khi bị nước cuốn ra khỏi tay mẹ, em Kyle đã trấn an bà mẹ là “don’t worry, mommy”

Các cuộc tìm kiếm vẫn không được kết quả và cho tới nay người ta chỉ tìm thấy một chiếc giầy của em Kyle.

Trong những ngày qua trên 100 vệ binh quốc gia đã được phái tới để phụ giúp việc tìm kiếm em bé trai bị mất tích này.

Theo những ước lượng thì trận bão lụt vừa diễn ra đã làm nhiệt hại cho tiểu bang California 30 tỷ Mỹ kim, nhiều hơn gấp ba thiệt hại do bão tuyết Tháng Mười Hai ở Buffalo, New York, nhưng còn thua xa thiệt hại $180 tỷ tới $210 tỷ do bão Ian gây ra ở Florida năm ngoái.