Một gia đình có thêm bốn đứa con trong vòng 1 năm!

Brampton, Ontario: Người ta thường nói là các sản phụ thường cần ít nhất 9 tháng 10 ngày cho việc sinh thêm 1 đứa con, nhưng có một gia đình kia ở thành phố Brampton, tỉnh bang Ontario đã sinh 1 lượt 4 đứa con trong vòng chưa đến 1 năm. Những đứa con này là những đứa con được sinh từ bà mẹ, chứ không phải là những đứa con nuôi.

Trong một cuộc phỏng vấn của báo chí hôm thứ sáu ngày 30 tháng 12, bà Nicholson McFarlane và ông chồng Romaine, mà cả hai đều 26 tuổi, cho biết là năm ngoái 2022 là năm đầy những kinh ngạc đến cho gia đình bà.

Theo bà Nicholson thì khởi đầu vào tháng 2 năm 2022, khi bà đau bụng phải vào nhà thương, và sinh hai đứa con sinh đôi, trước ngày dự trù sinh nở đến 3 tháng.

Theo bà Nicholson thì bà sinh hạ hai đứa con khi mới có thai được 27 tuần. Bà Nicholson cũng cho biết là nhà bà ở gần bệnh viện nên đến bệnh viện kịp lúc, với cảnh sát đạp xe đạp hộ tống đến bệnh viện.

Lần sinh hạ đầu tiên gồm 1 hài nhi trai và 1 hài nhi gái.

Vì sinh con thiếu tháng nên bà và hai đứa con phải nằm lại trong bệnh viện 1 tháng.

Sau khi về nhà được 1 tháng, thì bà Nicholson khám phá ra là bà lại có bầu!

Tưởng là sẽ thêm 1 đứa con nữa, ai ngờ là bà này lại sinh đôi, và lại sinh thiếu tháng!

Thay vì ngày dự trù sinh nở là tháng giêng năm 2023, thì bà Nicholson phải vào nhà thương từ tháng 11 năm 2022.

Lần sinh hạ thứ nhì bà Nicholson có thêm 2 đứa con gái.

Ông chồng Romaine cũng không biết là bà vợ sinh đôi. Khi bà vợ vào bệnh viện chuẩn bị sinh con lần thứ nhì, thì ông Romaine vẫn đang đi làm.

Khi bà vợ điện thoại báo tin cho chồng biết là bà ta sinh đôi lần nữa, thì ông Romaine ngồi thừ trong chiếc xe vận tải pickup của ông đến 2 tiếng đồng hồ suy nghĩ.

Sau này ông Romaine tiết lộ là trong 2 tiếng đồng hồ trong xe truck, ông tìm cách cho mình đối diện với thực tế là ông ta có đến 4 đứa con và “quả thật là một cuộc đời ” ( This is Life).

Cả hai lần sinh nở đều phải qua cách giải phẩu C section.