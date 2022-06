Một hài nhi gốc Việt chết ngộp trên xe hơi

Upper St Clair, Pensylvania: Theo những tin tức công bố thì các giới chức an ninh ở thành phố Upper St Clair, tiểu bang Pensylvania, đang mở cuộc điều tra về cái chết của một hài nhi mới có 3 tháng, trong một chiếc xe hơi của bố mẹ em bé này trong chiều hôm thứ năm ngày 16 tháng 6.

Theo những tin tức công bố thì các nhân viên cứu cấp đã phải phá cửa xe, để đưa em Kayden Nguyễn ra ngoài trong chiều hôm thứ năm.

Em Kayden được chở đến bệnh viện cứu cấp nhưng không kịp, vì theo các viên chức y tế, em Kayden đã bị bỏ trong xe nhiều tiếng đồng hồ trong một ngày trời nóng, ở số 300 block of Fort Couch Road vào lúc 5 giờ chiều.

Các giới chức an ninh đang mỡ cuộc điều tra tìm nguyên nhân của cái chết của em bé này.