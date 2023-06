Một kẻ điên lái xe ủi chết một cặp vợ chồng người Việt ở thành phố San Jose

San Jose, California: Theo những tin tức loan báo từ sở cảnh sát thành phố San Jose, tiểu bang California, trong hôm thứ sáu ngày 2 tháng 6, thì người đàn ông lái xe ủi chết và làm bị thương nhiều người ở hai thành phố Milpitas và San Jose, là một kẻ đã có nhiều tiền án về việc bạo hành, và đang được tạm tha.

Nghi can tên là Kevin Parkourana, năm nay 31 tuổi, đã từng bị bắt giữ nhiều lần trong vòng 10 năm qua.

Trong tháng giêng năm nay 2023, nghi can này đã bị tố cáo là dùng dao hành hung 1 người chuyển giới, nhưng nghi can này đã không bị buộc tội.

Nghi can Parkourana đã cố ý dùng dao hành hung và dùng xe đâm vào những người bộ hành hai bên đường trong hai thành phố Milpitas và San Jose, và đã làm cho ít nhất 3 người chết và 3 người khác bị thương.

Trong số những nạn nhân có hai người bị nghi can Parkourana dùng xe cố ý tông chết là người Việt.

Hai người bị tông chết là hai vợ chồng ông Phúc và bà Nguyên Phạm, trước đây là chủ nhà hàng Quảng Đà ở San Jose, thường được gọi là anh chị Phúc Quảng Đà.

Theo báo Người Việt thì hai ông bà Phúc đã bị tông chết khi đứng trước cửa nhà xem người thợ được thuê về sơn căn nhà của mình ở góc đường E. Santa Clara và đường số 16.

Cũng theo tin của báo Người Việt thì anh Phúc và chị Nguyên làm chủ một nhà hàng Việt nổi tiếng ở khu downtown San Jose, tên là Quảng Đà. Vì vậy, đồng hương quen miệng gọi anh là Phúc Quảng Đà.

Hai ông bà Phúc đã về hưu và đã là nạn nhân của một kẻ điên cuồng, giết người nhắm vào những người gốc thiểu số.