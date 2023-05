Một kiểu lường gạt mới trong việc sửa mái nhà!

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ ba ngày 2 tháng 5, sở cảnh sát thành phố Toronto đã bắt giữ một nghi can, trong việc lường gạt một chủ nhà trong thành phố Toronto, mà số tiền mà khổ chủ bị mất lên đến gần 10 ngàn dollars.

Theo bản công bố thì vào ngày 25 tháng 4, một toán gồm 3 người đàn ông giả danh là thợ sửa mái nhà,đến gõ cửa một nhà ở trong khu vực Coxwell và Danforth Avenues.

Ba người đàn ông này nói với gia chủ là họ trông thấy mái nhà của ông này bị hư hại, và đề nghị cho leo lên mái xem xét.

Sau khi xem xét xong, chúng xuống nói với gia chủ là mái nhà bị hư và ba tên này đề nghị sửa lại mái nhà với giá $18,500.

Gia chủ bằng lòng và đưa trước $9,000 tiền đặt cọc.

Ngày hôm sau một toán thợ tới làm, và một trong ba người đàn ông tới ngày hôm trước, nói là gia chủ cần phải trả thêm $3,000 cho toán thợ đang làm, vì họ cần mua vật dụng mái nhà.

Người chủ nhà nghi ngờ và kêu cảnh sát.

Hiển nhiên là ba người đàn ông sau khi lấy $9,000 của khổ chủ, bèn mướn một toán thợ đến sửa mái nhà thay cho chúng, và đòi chủ nhân phải trả thêm tiền cho những người được chúng mướn làm việc sửa mái nhà.

Ba ngày sau đó, cảnh sát bắt giữ được 3 tên lường gạt.

Qua các cuộc điều tra, cảnh sát đã buộc nghi can Stewart Millet, 18 tuổi, là người không có địa chỉ chắc chắn, những tội danh lường gạt.

Cảnh sát thành phố Toronto cũng khuyến cáo cư dân trong thành phố nên cẩn thận, tránh những vụ lường gạt “sửa nhà” sẽ còn diễn ra trong những tháng sắp tới.

Ba nghi can đã giả danh nghĩa là nhân viên của công ty sửa nhà có tên là “CO Roofing & Masonry”.

Trong tháng 4 vừa qua, chủ nhân cũa một căn nhà trong thành phố Toronto cũng bị lường gạt trong việc sửa mái nhà, và mất đi $16,000

Người ta chưa biết là những khổ chủ có nhận lại được số tiền bị lừa hay không?