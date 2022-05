Một luật sư tố bị công an hành hung

Hôm 17/5, trưởng chi nhánh một công ty luật ở Hà Nội tố cáo trên mạng xã hội việc một luật sư của công ty bị hành hung ngay trong trụ sở của phòng Cảnh sát hình sự, công an TPHCM.

Theo đó, người bị đánh là luật sư Lê Hoàng Tùng, khi ông có mặt tại cơ quan công an lúc đó để bảo vệ quyền lợi cho một thân chủ.

Còn người bị tố hành hung luật sư Tùng là điều tra viên tên Trần Đức Minh, thuộc Đội 8 của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM.

Theo biên bản làm việc giữa luật sư Tùng và trực ban phòng PC02 – Cảnh sát hình sự được người của công ty luật đăng tải trên mạng xã hội, thì giữa luật sư và điều tra viên xảy ra bất đồng trong lúc tranh luận về đơn tố giác tội phạm mà thân chủ của luật sư Tùng là người bị tố cáo.

Điều tra viên Trần Đức Minh sau đó bất ngờ quật ngã và đấm đá liên tiếp vào người và phần đầu của luật sư Lê Hoàng Tùng, khiến ông này bị chảy máu mũi và bị đau ở vùng đầu trước sự chứng kiến của một luật sư khác đi cùng.

Thông tin về sự việc sau đó đã được chuyển tới Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM, thông qua đơn tố cáo và đề nghị giám định thương tật do luật sư Lê Hoàng Tùng đích thân viết.

Một luật sư có nhiều kinh nghiệm làm việc với cơ quan công an cho biết trong điều kiện ẩn danh, cho biết phía công an luôn coi luật sư là vật cản, tuy nhiên việc hành hung luật sư tại trụ sở của lực lượng chấp pháp thì hiếm khi xảy ra, do đó đây là trường hợp nghiêm trọng.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam loan tin vào tối cùng ngày.

Theo truyền thông Nhà nước Việt Nam thì công an TPHCM vào tối ngày 18/5 có thông tin bác bỏ cáo buộc luật sư Lê Hoàng Tùng bị điều tra viên hành hung gây thương tật, đồng thời khẳng định ông Tùng bị thương là do trượt chân và ngã.

Giải thích mới của Công an TPHCM không lý giải vì sao trên áo của luật sư Tùng có vết giầy phù hợp với những tố cáo là ông này đã bị đá.