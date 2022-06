Một lực sĩ môn thể dục thẩm mỹ 37 tuổi, chết ngay sau khi tham dự một cuộc tranh tài.

Warsaw, Ba Lan: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 1 tháng 6, một lực sĩ của bộ môn thể dục thẩm mỹ, đã chết ngay sau khi tham dự một cuộc tranh tài.

Lực sĩ Paul Poloczek của Ba Lan năm nay 37 tuổi, đã chết ngay sau khi hoàn tất một cuộc thi thể hình NPC Worldwide Championship diễn ra ở nước Đức.

Nguyên nhân của cái chết của ông Poloczek vẫn chưa được công bố.

Ông chết đi để lại một vợ và hai con.

Lực sĩ Poloczek đã thắng chức vô địch thể hình thiếu niên khi ông 17 tuổi, đứng hạng nhì trong cuộc thi thể hình ở Đức ở hạng the Super Heavyweight năm 2012, và năm 2017 ông thắng cuộc tranh cúp vô địch tài tử the Arnold Classic trước khi đi tranh tài nhà nghề môn thể hình.

Một tháng trước đó nữ lực sĩ Hoa Kỳ Stacey Cummings của môn thể hình cũng chết bất ngờ ở tuổi 31!

Một trong những lý do mà khiến các lực sĩ môn thể dục thẩm mỹ hay thể hình chết trẻ là tại vì họ tập quá gắng sức chăng?

Năm 2017, một lực sĩ môn thể hình ở Hoa Kỳ là ông Cedric McMilan đã chết vì lên cơn đau tim ở tuổi 44.