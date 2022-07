Một nghề đang thiếu người làm ở tỉnh bang Prince Edward Island: nghề rửa chén ở nhà hàng.

Souris, Prince Edward Island: Chúng ta cũng biết là vào thời hậu đại dịch, giá cả mọi thứ nhu yếu phẩm đều tăng cao. Nhiều thứ thiếu hụt như xe hơi, sữa bột cho con nít, xi măng,…

Đồng thời có những thiếu hụt nhân công một cách nặng nề: nghề nào cũng thiếu người từ tài xế xe vận tải, cho đến bồi bàn , đầu bếp..

Theo bản tin của đài CTV vừa phổ biến hôm thứ ba ngày 19 tháng 7, thì có những nghề không cần huấn luyện như nghề rửa chén cũng thiếu người.

Vào thời điểm của sau tháng 4 năm 1975, sau khi miền nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, hàng trăm ngàn người Việt phải bỏ nước ra đi tìm tự do, và cái nghề đầu tiên cho nhiều người Việt ở những miền đất tạm dung là nghề rửa chén, nghề không cần kinh nghiệm và được trả lương hạng bét.

Không ai ngờ bây giờ nghề rửa chén cũng thiếu người!

Mới đây ông đầu bếp Michael Smith của The Inn of the Bay Fortune, một nhà hàng trong khu nghỉ mát ở thành phố Souris, tỉnh bang Prince Edward Island đã đăng báo kiếm một người rửa chén cho nhà hàng này từ những tháng đầu năm nay. Cho đến nay vào giữa tháng 7, vẫn chưa có ai nộp đơn xin việc.

Chính vì thế trong hôm thứ ba ngày 19 tháng 7, ông đầu bếp Michael Smith lại đăng báo tìm người một lần nữa. Lần này ông cho đăng quảng cáo trên mạng internet và hứa là nếu người nào đó ở tỉnh bang khác, muốn công việc rửa chén này, thì ông đầu bếp này sẽ bỏ tiền mua vé máy bay cho người nhân viên tương lai này.

Ông Smith cũng trả lương hậu hĩnh cho người nhân viên tương lai làm nghề rửa chén là $18 một giờ , cao hơn lương tối thiểu và chỉ làm 4 ngày 1 tuần.