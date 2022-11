Một nghi can người Mỹ gốc Việt nhận tội giết người, trong vụ án mạng xãy ra từ năm 2020

Hoa Thịnh Đốn: Vào tháng 9 năm 2020, gia đình em Brian Ward báo cáo là em này bị mất tích, sau khi có những tiếng súng nổ tại đường Allison Street trong thủ đô Hoa Thịnh Đốn, chỉ cách nhà gia đình em này 2 blocks.

Cho mãi đến tháng 12 năm ngoái 2021, các giới chức an ninh mới tìm thấy xác của người thiếu niên Mỹ đen 17 tuổi này và cho biết là em này bị bắn chết.

Sau gần hai năm và hai tháng kể từ ngày xảy ra vụ giết người, cảnh sát thủ đô Hoa Thịnh Đốn cho biết là chuyện gì đã xảy ra trong hai năm trước đó: Em Brian đã bị giết sau khi mộ vụ mua bán cần sa bất thành diễn ra trong một chiếc xe mầu đen hiệu Acura, và xác của nạn nhân đã được đem vất trong một khu rừng ở tiểu bang Maryland.

Phải mất 14 tháng , các giới chức an ninh mới tìm ra chiếc xe Acura mầu đen, và nhờ thế tìm ra nghi can giết người, và hung thủ đã chỉ chỗ chôn xác của nạn nhân vào tháng 12 năm ngoái 2021.

Trong ngày thứ hai 21 tháng 11 năm nay 2022, cảnh sát thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đã bắt giữ nghi can Brandon Nguyễn, 24 tuổi, về tội giết người cấp độ 2.

Theo bản công bố của tòa thượng thẩm thủ đô Hoa Thịnh Đốn, thì nghi can Brandon Nguyễn khai là anh ta giết nạn nhân Brian Ward vì tự vệ.

Theo bản tường trình thì vào ngày 29 tháng 9 năm 2020, người ta nghe thấy tiếng súng nổ trên đường Allison gần khu nghĩa địa Rock Creek.

Các nhân chứng cho biết là họ thấy một chiếc xe Acura mầu đen chạy đi sau khi có tiếng súng nổ và tại hiện trường chỉ thấy những mảnh kính vỡ của cái kính chiếu hậu của chiếc xe này.

Trong ngày hôm sau đó, thì gia đình em Brian cũng thông báo cho cảnh sát là em này mất tích, không về nhà sau giờ tan học.

Bố của em Brian tìm thấy số điện thoại của nghi can Brandon Nguyễn trong địa chỉ mà em này liên lạc trên mạng xã hội.

Khi được cảnh sát phỏng vấn thì nghi can Brandon Nguyễn nói là chỉ quen em Brian trên mạng xã hội, chứ chưa từng gặp mặt và ông ta cũng nói là ông ta không làm chủ chiếc xe hơi Acura mầu đen.

Mãi đến tháng 11 năm ngoái 2021, cảnh sát mới khám phá ra là bố của nghi can Brandon Nguyễn làm chủ chiếc xe Acura mầu đen đời 2013, và ông này đã bán chiếc xe này đi vào ngày 5 tháng 10 năm 2020, vài ngày sau khi em Brian bị mất tích.

Cảnh sát mở những cuộc truy tầm tìm ra chiếc xe Acura này. Qua những cuộc thử nghiệm, người ta tìm thấy dấu máu của nạn nhân Brian vẫn còn dính trên băng ghế của chiếc xe này.

Nghi can Brandon Nguyễn sau khi có những chứng cớ, thú nhận là anh ta giết nạn nhân Brian vì tự vệ, sau một vụ mua bán cần sa không thành.

Theo lời khai của nghi can Brandon thì nạn nhân Brian đã liên lạc với anh ta và muốn mua cần sa.

Khi đến điểm hẹn, thì nạn nhân Brian đã dùng súng uy hiếp, muốn cướp số cần sa.

Cũng theo lời khai của nghi can Brandon, thì anh ta đoạt được súng của nạn nhân , bắn chết người thiếu niên này và đem xác vứt trong rừng.

Nghi can Brandon sẽ phải ra hầu tòa trong những ngày sắp tới/