Một nghi can người Việt bị bắt giữ trong một vụ nổ súng giết người

New Orleans: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 25 tháng 4, cảnh sát thành phố New Orleans đã bắt giữ một nghi can liên quan đến một vụ nổ súng giết người.

Theo bản công bố của sở cảnh sát thành phố Orleans thì một vụ giết người xảy ra ở 4400 block of Downman Road. Nạn nhân là một người đàn ông 49 tuổi, không được cảnh sát tiết lộ danh tính.

Cảnh sát đã bắt giữ nghi can Tommy Nguyễn, 37 tuổi về tội giết người cấp độ 2.

Nếu bị buộc tội, nghi can Tommy Nguyễn có thể bị án tù 40 năm.