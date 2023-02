Một người đàn ông bị buộc tội ăn cắp 200 ngàn kẹo trứng sô cô la

Luân Đôn, Anh Quốc: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 14 tháng 2, ngày Lễ Tình Nhân, thì một người Anh đã phải ra tòa về tội ăn cắp 200 ngàn kẹo trứng sô cô la, trị giá khoảng 48 ngàn Mỹ Kim.

Nghi can Joby Pool, 32 tuổi, đã bị xác nhận tội trạng trong phiên tòa diễn ra vào ngày thứ ba tại thị trấn West Mercia.

Những loại kẹo trứng hiệu Cadbury Creme Eggs , bị ăn cắp ở một tiệm trong vùng Stafford Park ở Telford, miền tây của nước Anh vào hôm thứ bảy.

Cảnh sát đã theo dõi và đã chận bắt nghi can Pool

trên xa lộ trong hôm thứ bảy 11 tháng 2, với những tang vật ăn trộm trên xe.

Nghi can Pool vẫn bị giam giữ và chờ ngày ra tòa nhận án vào tháng 3 sắp tới.