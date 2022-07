Một người đi xe đạp trong công viên High Park bị phạt vì chạy ..quá tốc độ?

Toronto: Chuyện tưởng như đùa mà lại có thật là một người đạp xe đạp ở trên đường trong khu công viên High Park, trong thành phố Toronto, đã bị cảnh sát phạt vì chạy quá tốc độ.

Trong hôm thứ ba ngày 26 tháng 7, ông John Tory thị trưởng thành phố Toronto đã lên tiếng bênh vực một cảnh sát viên đã phạt một người đạp xe đạp về tội chạy quá tốc độ.

Theo lời ông thị trưởng Tory thì viên cảnh sát này đã làm đúng, vì đặt sự an toàn cho những người đi bộ trong công viên.

Người bị phạt đã đạp xe với tốc độ 26 cây số một giờ, trong công viên High Park, trong khi tốc độ tối đa trong khu công viên này được ấn định là 20 cây số một giờ.

Theo sở cảnh sát thành phố Toronto, thì cơ quan này đã nhận được nhiều than phiền là nhiều người lái xe và đạp xe đạp đã chạy quá nhanh trong những đường trong khu công viên High Park, và vì thế đã gửi nhân viên đến kiểm soát.

Cũng có những đề nghị là chính quyền thành phố Toronto cho cấm tất cả các loại xe cộ, chạy trong khu vực công viên này.

Công viên High Park là công viên gần bờ Đại Hồ Ontario trong thành phố Toronto, là nơi có hàng ngàn cây anh đào do nước Nhật gửi tặng từ hàng chục năm trước, và là một thắng cảnh cho du khách đến ngắm hoa anh đào nở trong những ngày đầu xuân.