Một người Hoa, mua sổ xố loại “mì ăn liền” 30 năm qua và cuối cùng thắng lớn

Mississauga, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 24 tháng 2, một cư dân thành phố Mississauga, tỉnh bang Ontario, mua vé số 30 năm qua và cuối cùng vừa thắng lớn.

Người may mắn là ông Fon Que, đã thắng lô độc đắc trị giá $145,000 qua cách mua vé số, chơi xì phé trên mạng: Poker Lotto All.

Ông Que thắng $145,000 của loại vé Poker Lotto All , cộng thêm $5,000 của phần mua vé “instant” vào hôm 30 tháng 12 năm ngoái 2022, nhưng cho đến ngày 15 tháng 2 vừa qua, mới đến trụ sở của cơ quan đặc trách về xổ số ở tỉnh bang Ontario, lãnh tiền trúng số.

Ông Que cho biết là ông ta mua vé số trong vòng 30 năm qua, và loại vé ông ta thích là loại vé “mì ăn liền” : đánh xì phé trên mạng

Ông Que là người làm việc trong nghề kim hoàn, làm đồ trang sức, nữ trang..

Ông Que cũng cho biết ông sẽ đi du lịch và sẽ suy nghĩ cách tiêu hết số tiền trúng số trong những ngày sắp tới.

Vé số trúng, ông Que mua ở cây xăng Petro Canada trên đường Burnhamthorpe trong thành phố Mississauga.