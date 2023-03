Một người mất gần 47 tỉ đồng trong tài khoản tiền gửi ngân hàng

Bà Hồ Thị Thùy Dương ngụ tại tỉnh Khánh Hòa đã gửi đơn kêu cứu tới Bộ Công an VN khi bất ngờ 46,9 tỉ đồng (khoảng 2 triệu đô) trong tài khoản cá nhân của bà gửi tại Sacombank bị mất.

Theo báo chí trong nước, bà Dương cho biết là chủ tài khoản 0500420042321 mở tại Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Khánh Hòa, Phòng giao dịch Cam Ranh. Đây là tài khoản để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh tôm giống giữa bà Dương và các chủ hàng, người nuôi tôm. Hồi tháng 5/2022, bà Dương phát giác tài khoản của mình bị mất tiền và đã đề nghị Ngân hàng Sacombank trích lục sao kê từ ngày 01/5/2022 để kiểm tra và đối chiếu các giao dịch.

Sau khi rà soát, bà Dương phát giác có 12 giao dịch trong đó có chín giao dịch rút tiền mặt và ba giao dịch chuyển khoản bất thường với số tiền bị mất lên đến 46,9 tỷ đồng.

Bà Dương cho biết trong ba giao dịch chuyển khoản trái phép thì có một giao dịch được thực hiện trót lọt với số tiền 11 tỷ đồng. Trong khi hạn mức cho phép tối đa chuyển khoản của bà chỉ là 10 tỷ đồng. Ngoài ra, từ trước đến nay, bà Dương không có bất kỳ ủy quyền cho ai thay mặt để thực hiện các giao dịch tại ngân hàng. Do đó trong ngày 4/1/2023 bà Dương đã gửi đơn kêu cứu đến các bộ, ngành.

Hiện sự việc của bà Dương đang được Công an Khánh Hòa giải quyết.

Theo nguồn tin của tờ Xây dựng trong nước, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank đã có văn bản ủy quyền cho luật sư thông báo đến bà Dương rằng Sacombank sẽ hỗ trợ tạm ứng số tiền 15 tỷ đồng cho bà Dương trong thời gian chờ kết quả xử lý của cơ quan Nhà nước. Đồng thời, Sacombank yêu cầu bà Dương không thực hiện việc đăng tin, lan truyền thông tin này trên mạng xã hội và các phương tiện khác khi chưa có sự kết luận của cơ quan chức năng và sự đồng ý bằng văn bản của Sacombank. Tuy nhiên bà Dương không chấp nhận.