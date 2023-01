Một người mẹ gốc Việt bị buộc tội đã giết đứa con mới có 6 tháng

Melbourne, Úc Đại Lợi: trong phiên tòa diễn ra hôm 14 tháng 12 năm 2022 tại thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi, bị cáo Nguyễn Bảo Trâm Anh “Alyssa” đã bị xác nhận tội trạng giết con ruột của bà, tên là Spencer Recto.

Theo bản cáo trạng thì vào ngày 20 tháng 5 năm ngoái 2022, ông bố Ben Recto đã thấy là bà Trâm Anh năm nay 37 tuổi và đứa con trai mới 6 tháng tuổi nằm mê man trong nhà.

Cả hai được chở đến bệnh viện cứu cấp thì hài nhi Spencer chết, và các nhân viên y tế đã cứu tỉnh bà Trâm Anh.

Bà Trâm Anh được nằm chữa trị trong bệnh viện The Alfred cho đến ngày 14 tháng 6 thì được cho xuất viện.

Trong phiên tòa mà bà Trâm Anh đã được kết nối qua màn hình video, bà đã bị buộc tội giết con và mưu toan tự tử.

Bị cáo được tự do tạm chờ ngày ra tòa lãnh án trong những ngày sắp tới.

Trong thời gian được tự do tạm, bị cáo sẽ phải theo đúng chương trình về sức khỏe mà các chuyên viên y tế đã đặt ra cho bà, bị tạm giữ thẻ thông hành và không được quyền rời khỏi tỉnh Victoria hay rời nước Úc mà không có sự chấp thuận của sở cảnh sát thành phố Melbourne.

Nguyên nhân gây ra cái chết của hài nhi Spencer đã không được tiết lộ.

Một nơi tưởng niệm tạm thời cho hài nhi Spencer đã được thiết lập trước căn nhà của hai ông bà Recto trên đường Langdon Drive.

Cái chết của hài nhi Spencer đã gây xúc động và kinh hoàng đến hàng xóm và bạn bè của nghi can.

Nhiều người đã nghĩ là cặp vợ chồng Ben Spencer và bà Trâm Anh là một cặp vợ chồng hạnh phúc?

Một quỹ GoFundMe quyên tiền cho thân nhân của em Spencer đã được thiết lập và cho đến nay, đã nhận được trên 20 ngàn Úc Kim.