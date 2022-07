Một người, một chó đi vòng quanh trái đất trong vòng 7 năm trời.

Haddon Township, New Jersey: Có rất ít người có ý định đi bộ vòng quanh trái đất và nếu có người đi nữa, thì chỉ có một số ít thành công.

Trong ngày 21 tháng 5 năm nay 2022, ông Tom Turcich ở tiểu bang New Jersey đã là người thứ 10 hoàn tất cuộc đi bộ vòng quanh thế giới và con chó đồng hành với ông Tom là con chó đầu tiên đi bộ với chủ vòng quanh thế giới.

Ông Tom và con chó Savannah đã được chào đón khi trở lại chỗ khởi đầu.

Cuộc đi bộ kéo dài 7 năm và trên quãng đường dài 48 ngàn cây số.

Ông Tom khi trỡ lại thị trấn Haddon, tiểu bang New Jersey, nơi ông khởi đầu cuộc hành trình 7 năm trước, đã nói với phóng viên đài CNN là cuộc đi bộ này tưởng như là chuyện siêu thực (surreal). Ông Tom cũng nói là ông đã nuôi mộng đi vòng quanh thế giới từ 15 năm trước.

Năm 2006, một nguòi bạn gái của ông Tom là cô Ann Marie qua đời trong một tai nạn jet ski ở tuổi 17, đã khiến ông bắt đầu định giá lại mọi thứ.

Ông Tom muốn làm một cuộc thám hiểm và nhìn cuộc đời bằng nhiều khía cạnh khác nhau. Ông Tom muốn đi khắp thế giới để xem cách sinh sống của những người thuộc các chủng tộc khác nhau.

Công ty Philadelphia Sign đã bằng lòng bảo trợ cho ông Tom và con chó của ông cho chuyến du lịch.

Ông Tom bắt đầu cuộc đi bộ vòng quanh thế giới vào ngày 2 tháng 4 năm 2015, trước khi ông 26 tuổi.

Ông dự trù sẽ hoàn tất trong vòng 5 năm rưỡi nhưng thời gian thực sự đã lên đến 7 năm vì có lần ông bị đau nặng và một thời gian phải tạm ngừng vì đại dịch covid.

Cũng có nhiều nơi ông Tom và con chó không đi bộ được thì họ phải dùng các phương tiện chuyên chở khác.

Trung bình một ngày ông Tom và con chó đi được từ 29 cây số cho đến 38 cây số.

Sau chuyến đi bộ, ông Tom Turcich nói là 7 năm là một thời gian quá dài và bây giờ ông muốn trỡ lại cuộc sống bình thường của ông.