Một người Mỹ gốc Việt bị buộc tội bắt cóc một thiếu nữ 15 tuổi.

Hillsboro, Ohio: Trong hôm thứ ba ngày 19 tháng 7, một thiếu nữ Hoa Kỳ 15 tuổi, được báo cáo là mất tích, đã được các nhân viên an ninh đưa trở lại nhà ở thành phố Hillsboro, tiểu bang Ohio, sau khi cảnh sát tìm ra cô này đang sống với một người đàn ông 28 tuổi tại thành phố El Paso, tiểu bang Texas.

Các báo cáo là người thiếu nữ 15 tuổi này đã mất tích từ ngày 16 tháng 7.

Các nhân viên điều tra đã dựa vào lời khai của những người bạn của người thiếu nữ, là họ thấy cô ta nói chuyện với 1 người đàn ông tên là Roman ở tiểu bang California.

Kết quả của cuộc điều tra cho thấy người đàn ông đó tên là Alex Roman Nguyễn ở California.

Ông Roman Nguyễn đã lái xe mướn từ California đến thành phố Hillsboro để gặp người thiếu nữ này trong lễ hội Festival of Bells diễn ra ở thành phố Hillsboro vào ngày 7 tháng 7.

Và nghi can Nguyễn đã đậu xe gần nhà người thiếu nữ trong dịp lễ hội.

Vào ngày 16 tháng 7, gia đình cô báo cáo là cô ta mất tích.

Cảnh sát lục soát phòng ngủ của người thiếu nữ bà tìm thấy một đơn xin việc của ông Roman và địa chỉ ở thành phố San Diego.

Cảnh sát thành phố Hillsboro cầu viện sự trợ giúp của cảnh sát liên bang FBI.

Các nhân viên an ninh đã tìm ra là nghi can Nguyễn đã đưa người thiếu nữ từ San Diego đến thành phố El Paso và sau đó họ bắt giữ nghi can Nguyễn và người thiếu nữ ở một trạm xe bus Greyhound trong thành phố El Paso.

Nghi can Nguyễn bị buộc tội bắt cóc và tội có những hoạt động tình dục bất hợp pháp.

Nghi can Nguyễn được giải về thành phố Hillsboro chờ ngày ra tòa.