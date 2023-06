Một người Mỹ lái xe quẹo lộn đường, chạy qua biên giới Canada, và bị bắt giữ về tội chuyên chở cần sa.

Niagara Falls, Ontario: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ hai 5 tháng 6, một người Mỹ lái xe, quẹo lộn đường và chạy tuốt sang biên giới Canada , bị bắt giữ và lòi ra tội chuyên chở một số lượng cần sa trị giá 350 ngàn dollars.

Theo bản tin được phổ biến, thì một người Mỹ 60 tuổi, lái xe dựa theo sự chỉ dẫn của máy định vị GPS ở gần biên giới giữa Canada và Hoa Kỳ, đã đi lạc qua Canada, và đã bị bắt giữ vì không mang thẻ thông hành.

Người này đã quẹo lộn đường và qua biên giới Canada ở cầu Rainbow trong thành phố Niagara Falls.

Các nhân viên an ninh biên giới Canada (CBSA) khám xét chiếc xe và tìm thấy 181 ký cần sa trị giá từ $362,000 Gia Kim lên đến $724,000 Gia Kim. Các nhân viên an ninh biên giới cũng tìm thấy trên xe trên 600 ngàn Mỹ Kim tiền mặt.

Số lượng tiền và cần sa đã bị tịch thu.

Theo cơ quan an ninh thì đây có thể là một người làm nghề vận chuyển ma túy và tẩu tán tiền bạc.

Nghi can tên là Andrew Lee Toppenberg ở thành phố Tustin, tiểu bang California.