Một người ở Trà Vinh bị bắt vì xé cờ nước VN và cờ Đảng

Ông Lê Bá Chắc, 32 tuổi, bị Công an Huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh bắt tạm giam để điều tra theo Điều 351 Bộ Luật Hình sự về hành vi xé hai lá cờ Việt Nam tại trụ sở Công an và Ủy Ban Nhân dân xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Mạng báo VnExpress vào ngày 20/4 cho biết, vào sáng thứ ba 19/4, ông Lê Bá Chắc chạy xe đến trụ sở Công an Xã An Trường và dùng xà beng đập phá khung nhôm, bảng hiệu rồi xé là cờ nước Việt Nam tại đó. Tiếp đến ông Chắc sang trụ sở UBND xã bên cạnh và xé cờ nước và cờ Đảng Cộng sản treo tại đó.

Vào cuối tháng 7 năm ngoái, thanh niên 17 tuổi Nguyễn Vũ Anh ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang bị truy tố về tội xúc phạm quốc kỳ theo Điều 276 Bộ Luật Hình sự.

Một nhà hoạt động đang bị tù theo cáo buộc xúc phạm cờ Nhà nước Việt Nam là bà Huỳnh Thục Vy. Vào ngày 2/11/2018, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ tống đạt bản Cáo trạng trong đó quyết định truy tố bà Huỳnh Thục Vy với cáo buộc “Xúc phạm Quốc kỳ” theo điều 276 Bộ luật hình sự cũ năm 1999.

Hiện bà Huỳnh Thục Vy đang phải thụ án tại Trại giam Gia Trung cách nhà chừng 200 km.