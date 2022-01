Một người trúng số 10 triệu dollars mà quên không dò số nhiều tháng trời.

Hamiota, Manitoba: Một người đàn ông ở thành phố Hamiota, tỉnh bang Manitoba đã trúng lô độc đắc 10 triệu dollars của loại vé 6/49 vàoi ngày 14 tháng 8 năm nay, nhưng ông ta đã không biết là ông ta đã trúng số cho đến tháng chạp năm nay.

Vé số trúng để lăn lóc trên kệ tủ sách mà chủ nhân cũng chẳng nhớ để mà dò.

Tuyên bố với báo chí trong ngày ra lãnh tiền trúng số , hôm thứ năm ngày 16 tháng chạp, kẻ may mắn là ông Jeff Morton nói là ông ta không muốn phải làm một chuyến đi đặc biệt chỉ để ra ngoài tiệm dò số. Ông này chắc không dùng hệ thống máy điện toán thường xuyên?

Ông Morton nói là ông ta có nghe tin là có nguòi trúng số 10 triệu dollars ở tỉnh bang Manitoba nhưng vẫn chưa ra lĩnh tiền và ông không nghĩ ông là người trúng số.

Cho đến giữa tháng chạp, khi thấy vé số còn nằm trên kệ và nhân một chuyến phải ra ngoài, ông này mới đem đi dò thì mới biết ông ta là người may mắn.

Vé số trúng 10 triệu của ông Morton là vé số ông trúng trong một kỳ xổ trước.

Ông Morton cũng nói là ông chưa biết dùng số tiền 10 triệu này vào chuyện gì, ngoài chuyện trả hết nợ nhà và một số những chi phí khác.

Người may mắn này cũng nói là ông ta dự trù sẽ về hưu trước khi ông ta 65 tuổi vào mùa hè năm tới 2022.