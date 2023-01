Một người từng giả danh là bác sĩ, bị bắt lần thứ nhì về tội lường gạt

West Palm Beach, Florida: Khi còn là thiếu niên dưới tuổi vị thành niên, một thanh niên năm nay 25 tuổi, đã giả danh là bác sĩ, và lường gạt người nhẹ dạ, đã đi tù, và bây giờ lại bị bắt một lần nữa về tội ăn trộm tiền của công ty mà anh ta hiện đang làm việc.

Theo những tin tức loan báo hôm thừ ba ngày 3 tháng 1, tòa án quận Palm Beach, tiểu bang Florida, đã tuyên phạt bị cáo Malachi Love Robinson, 2 năm 4 tháng tù về tội trộm.

Theo bản cáo trạng thì vào năm 2020, nghi can Robinson là nghề môi giới bán hàng cho một công ty trung gian giữa những công ty sản xuất hàng và các công ty vận tải.

Thay vì yêu cầu khách hàng phải trả tiền cho công ty mà anh ta đang làm việc, nghi can Robinson đã bảo họ trả tiền vào trương mục của anh ta.

Nghi can Love Robinson đã được biết đến vào năm 2016, khi anh ta mới có 18 tuổi, đã thiết lập một y viện lấy tên là The New Birth New Life Medical Center và tự xưng mình là Dr Love.

Nghi can đã ăn trộm 30 ngàn Mỹ kim từ một bệnh nhân trên 80 tuổi và ăn trộm 20 ngàn Mỹ kim từ một bác sĩ khác.

Nghi can bị bắt giữ sau khi khám bệnh và cho toa mua thuốc cho một nhân viên an ninh chìm.

Trong thời gian được tại ngoại hầu tra, nghi can này cũng đã bị bắt giữ tại tiểu bang Virginia khi anh ta tìm cách mua một chiếc xe Jaguar với thẻ tín dụng ăn trộm từ một người khác.

Nghi can đã bị tù và được trả tự do năm 2019, trước khi phạm thêm tội ăn cắp tiền của chủ nhân.