Một người Việt bị 3 người đồng hương giết chết ở Đài Loan

Đài Bắc: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 5 tháng 9, ba người đàn ông đã bị bắt vì vụ sát hại một công nhân nhập cư Việt Nam

Nạn nhân tên là Phan đã bị đánh bằng gậy sắt và bị đâm chết tại nhà của nạn nhân hôm thứ bảy 3 tháng 9 tại Đài Nam .

Theo sở cảnh sát thì ba nghi can cũng là những công nhân nhập cư gốc Việt mà một người tên họ là Nguyễn và người kia tên là Lê. Các nguồn tin báo chí không nói tên họ của nghi can thứ ba.

Nạn nhân Phan được tìm thấy với nhiều vết đâm, trong đó có hai vết đâm ở ngực trái và một vết rách sâu, và được thông báo đã chết tại một bệnh viện địa phương vào sáng sớm thứ Bảy.

Cảnh sát đã bắt giữ những nghi can vào tối hôm thứ bảy ở quận An Bình, Đài Nam.

Theo bản tin của cảnh sát thì nạn nhân đã có những tranh cãi với 3 nghi can về những liên hệ tình cảm với nghi can thứ ba và người này có thể là nữ giới?

Cũng theo tin của cảnh sát thì nghi can Nguyễn và nghi can không được công bố tên là những người dùng dao và gậy sắt đánh tử thương nạn nhân, trong khi nghi can Lê chỉ là người lái xe.