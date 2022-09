Một người Việt bị bắt giữ về tội hành hung tiếp viên hàng không, và án tù có thể lên đến 20 năm

Los Angeles: theo những tin tức loan báo hôm thú năm ngày 22 tháng 9, thì một người Việt đã bị bắt giữ về tội hành hung tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ phi trường San Jose đến Los Angeles.

Các giới chức thẩm quyền đã buộc nghi can Alexander Tùng Cửu Lê, 33 tuổi, về tội hành hung một tiếp viên hàng không, mà án tù có thể lên đến 20 năm.

Ông Lê là cư dân của thành phố Westmninster, tiểu bang California.

Theo bản tin của cơ quan FBI thì nghi can Lê đã nắm vai một nữ tiếp viên yêu cầu cho ly cà phê. Người tiếp viên bảo ông Lê phải đợi. Sau đó nghi can Lê đã từ chỗ ngồi ở phía sau đi lên trên tìm chỗ ngồi gần khu dành cho những người mua vé hạng nhất.

Một nam tiếp viên yêu cầu ông Lê trở lại chỗ cũ. Ông Lê không chịu mà còn nắm tay chuẩn bị hành hung, khiến người nam tiếp viên quay gót đi trở lên để báo cáo cho phi công, thì nghi can Lê đã chạy theo, đấm vào gáy của người nam tiếp viên này.

Nhiều hành khách chạy ra bắt giữ nghi can Lê, và nghi can này được cột vào ghế ngồi.

Khi đến phi trường Los Angeles thì cảnh sát đã lên phi cơ bắt giữ nghi can này.

Nghi can Lê sẽ bị cấm sử dụng máy bay của hãng hàng không American Airlines vĩnh viễn.