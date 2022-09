Một người Việt bị người mượn tiền giết chết, để quỵt nợ

Perth, Western Australia: Trong phiên tòa diễn ra ở thành phố Perth , vùng miền tây nước Úc , hôm thứ hai ngày 12 tháng 9 năm nay 2022, hai nghi can Todd Nathan Kiernan ,29 tuổi và Gervaise Sakib Geoffrey Widdowson, 31 tuổi, đã được tòa xử án về những liên quan đến cái chết của một người Việt vào tháng giêng năm 2021.

Theo bản cáo trạng thì nạn nhân là ông Nguyễn Đình Lâm, 51 tuổi, đã bị kẻ gian đâm chết, gói trong bao ny lông và bỏ vào thùng rác đem vất ở đầm Glen Brook trong khu công viên quốc gia John Forrest.

Theo lời công tố viện thì hai nghi can vừa kể tên ở trên đã thiếu nợ ông Lâm khoảng 4 ngàn dollars. Trong ngày 20 tháng giêng năm 2021, khi ông Lâm đến nhà của hai nghi can đòi nợ, thì ông đã bị đâm đến 28 nhát dao, và bị bỏ trong bao ny lông, cho vào thùng rác và đem vứt vào đầm nước.

Chúng đã bỏ thêm 1 bao xi măng vào thùng rác, để muốn thùng rác chìm xuống đáy đầm, nhưng ai ngờ thùng rác vẫn nổi và nhờ thế các cơ quan an ninh đã tìm ra tang chứng của vụ giết người.

4 ngày sau khi xảy ra vụ giết người, một thiếu niên 15 tuổi đi ngang khu đầm và nhìn thấy xác của ông Lâm bên ngoài thùng rác và đã thông báo với cảnh sát.

Những cuộc điều tra sau đó của các cơ quan an ninh đã tìm ra thủ phạm.

Phiên tòa xử hai nghi can này sẽ kéo dài trong vòng 2 tuần lễ.