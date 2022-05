Một người Việt bị tù 10 năm về tội lái xe đụng chết người và bỏ trốn

Virginia Beach: Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 27 tháng 4, nghi can Nguyễn Nghi Nghiễm ở thành phố New York đã bị tuyên án 10 năm tù, về tội đụng xe gây chết người và bỏ trốn.

Theo bản cáo trạng thì vào ngày 28 tháng 5 năm ngoái 2021, nghi can Nghiêm đã gây tai nạn đụng phải một người lái xe gắn máy trên ngã tư Indian River Road và Ferrell Parkway trong thành phố Virginia Beach.

Nghi can Nghiêm 48 tuổi, sau khi gây tai nạn đã không dừng xe, không kêu điện thoại 911 hay báo cáo với cảnh sát và khiến cho người lái xe gắn máy là ông Philip Pereira tử thương.

Tuy chạy trốn nhưng quang cảnh vụ đụng xe đã được thâu qua máy hình video của một cơ sở thương mại gần chỗ xảy ra tai nạn.

Ngoài ra nhờ có người thông báo cho cảnh sát về việc ông Nghiêm đem chiếc xe vận tải bị đụng đến sửa tại một sửa xe hơi trong thành phố Binghamton, New York, đã giúp truy tầm ra thủ phạm.